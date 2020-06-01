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01 Haziran 2020 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 19:15:00

Libya hükümeti Hafter'in sivilleri hedef alan saldırıları karşısında BMGK'yı 'sorumluluk almaya' çağırdı

Kaynak: AA

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Libya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırları karşısında sorumluluğunu yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan roketli saldırı kınandı.

Hristiyanlara ait bir mezarlığın da hedef alındığı dünkü saldırının "uluslararası hukuka aykırı olduğu ve kutsal değerlere saygı anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı" vurgulanan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve uluslararası insan hakları örgütlerini, devam eden bu saldırılara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "savaş suçu sayılan bu saldırıların faillerinin cezasız kalmayacağı, er ya da geç adil bir yargılamayla mahkemelerde hesap vereceği" vurgulandı.

HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ocak ayından bu yana özellikle Trablus'un, Ayn Zara, Suk Cuma ve Hallatat gibi yerleşim bölgelerine yüzlerce roket atan Hafter milisleri, onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Mayısın ilk haftasında Hafter milislerince Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı.

Hafter milislerinin dün Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

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