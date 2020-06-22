Son dakika: Libya hükümetinden Hafter'e şok! Yolsuzluk belgeleri ortaya çıktı

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22 Haziran 2020 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20:00

Libya hükümeti Hafter'in mali yolsuzluğunu kanıtlayan iki belge yayımladı

Kaynak: AA

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Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali yolsuzluk yaptığını kanıtlayan iki belge yayımladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun Facebook hesabından iki belgenin fotoğrafları paylaşıldı.

Belgelerde, Hafter'e bağlı Askeri Yatırım Komisyonunun devlet arazileri ve topraklarının yanı sıra menkul ve gayrimenkul tarım projelerine yasa dışı yollarla el koyduğu bilgisi yer alıyor.

Söz konusu belgeler, Temmuz 2016'da Fransız Le Monde gazetesinde "Hafter (ülkenin doğusundaki) Barka ekonomisine nasıl egemen oldu?" başlığıyla yayımlanan rapo

Öfke Volkanı Operasyonu daha önce de Hafter'e bağlı Askeri Yatırım Komisyonunun, Mart 2019'da İtalyan Balıkçılık Kurumları Ulusal Federasyonu ile anlaşma imzaladığı yönünde bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, bu anlaşma gereğince, Hafter milislerinin İtalyan balıkçı teknelerinin 5 yıl boyunca her ay 10 bin avro karşılığında Libya kara sularında avlanmalarına izin vereceği ve onları koruyacağı bilgisine yer verilmişti.

Öfke Volkanı Operasyonunun Haziran 2019'da yayımladığı başka bir raporda ise Hafter milislerinin kontrol ettikleri bölgelerde ekonominin geleceğine yönelik yeni gelir kaynaklarına erişmek için izlediği mekanizmalar hakkında bilgi verilmişti.

Raporda, "Hafter, Askeri Yatırım Komisyonunu, yerel kaynakları tahsis etmek ve ciddi borçlanmaya giden krediler alabilmek için kullanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Libya hükümeti, son dönemde başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere Terhune vilayeti ve diğer bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.

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