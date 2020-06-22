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22 Haziran 2020 Pazartesi 07:43:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 07:48:00

Libya hükümeti, Arap Birliğinin düzenlediği toplantıyı reddetti

Kaynak: AA

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Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Arap Birliğinin düzenlediği Libya konulu toplantıyı, 'Arap Birliği Sekreterliğinin örgütün iç tüzüğüne aykırı olarak oturum vaktini belirlemesi' nedeniyle reddettiklerini bildirdi.

Kablavi yaptığı açıklamada, Kahire'nin talebi üzerine Arap Birliğinin olağanüstü oturum kararının incelendiğini ve oturumun reddedildiğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinin örgütün iç tüzüğüne aykırı olarak oturum vaktini belirlediğini ifade eden Kablavi, Arap Birliğinin sistemine bağlı kalınması çağrısı yaptı.

Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki el-Emin de bugün yapılması planlanan Libya oturumunun, teknik hazırlıkların tamamlanması ve heyetlerin katılımının sağlanması için yarına ertelendiğini bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, geçen cuma Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebinin geldiğini açıklamıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kahire yönetiminin söz konusu toplantıya ilişkin Libya hükümeti ile istişarede bulunmadığı, bu nedenle oturumun genel teamüllere aykırı olduğu ifade edilmişti.

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