VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçaklı saldırı
Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadığı konusunda öz eleştiride...
Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'böl ve yönet' taktiği uyguladığını belirtti
Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Hububat ve bakliyat ihracatı 10 milyar doları aştı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor
D ile Z harfi bahane, eğlence şahane
Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu
AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
Asgari ücret araştırma sonuçları açıklandı
Çevik kuvvetten şefkat eli
Orman Kütüphanesi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var
Su korkusuyla gelen şampiyonluk
WhatsApp'ta kafa karışıklığına son
Küçük dünyamızda mutluyuz
İçişleri Bakanı Soylu: Operasyonlar sonucunda uyuşturucu rotaları değişti
Irak'ta milis ve aşiret güçlerindeki "kontrolsüz silahların" toplanması isteniyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00

Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin, Akdeniz'de Libya - Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşmasını kınadı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek", deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya'ya dayatmak hedefiyle, tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada "Libya Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyi ve güneybatısında arama faaliyetleri konusundaki tutumu dolayısıyla Yunanistan'ı uyarmış, kınamış ve resmi olarak protesto etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın deniz yetki alanları ve egemenliğini mümkün olan bütün kanuni ve diplomatik yollarla koruyacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın Atina yönetiminin tartışmalı bölgelerde arama faaliyetleriyle ilgili raporların doğruluğunun belirlenmesinin ardından atıldığı kaydedildi.

Yunanistan'ın bir süre önce Girit'in güneyinde sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı belirtilmişti.

SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürmüştü.

Araştırmanın "SANCO SWIFT" isimli gemiyle yapılacağı aktarılmıştı.

Etiketler : libya girit sismik araştırma
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
‘El Turco'nun çekimleri durdu

‘El Turco'nun çekimleri durdu
İzel diyette

İzel diyette
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım
Eren'den bir ilk

Eren'den bir ilk
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX