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18 Şubat 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 08:30:00

Libya Ekonomi Bakanı Huveyc: Erdoğan-Sisi görüşmesi Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacak

Kaynak: AA

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Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesinin Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacağını söyledi.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc, Mısır'ın eş-Şems televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye ve Mısır'ın ülkesinin iki tarihi ekonomik ortağı olduğunu kaydeden Huveyc, Erdoğan ve Sisi görüşmesi ve Türkiye ile Mısır şirketlerinin buluşmasının Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Huveyc, "Hepsinin tecrübesi ve potansiyeli var, hepsinden istifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş ve görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Libya konusu da ele alınmıştı.

Etiketler : libya türkiye mısır recep tayyip erdoğan abdulfettah essisi
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