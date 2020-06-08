  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7673
  • Euro
    7,6530
  • Altın
    367,3540
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de George Floyd isyanında sıcak gelişme!
Kanada'da ırkçılık karşıtı gösteri
Yazlık evde ölü bulundu!
Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında vuruldu
Samsung'un varisi Lee Jae-yong hakim karşısında
Devrik Çad lideri Habre cezaevine döndü
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Karasu'da denize giren 2 yabancı uyruklu arkadaş boğuldu
Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!
TEM Otoyolunda seyir halindeki araç alev alev yandı!
ABD'nin başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor
Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi
Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı
Yunan'dan küstah Türkiye açıklaması...
Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
New York polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması: Herkes Cumhurbaşkanımızın sözüne geldi
08 Haziran 2020 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 07:15:00

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin, Tunus ve Faslı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin Libya'daki silahlı çekişmeye çözüm bulunması için temel referans olarak Fas'ta imzalanan Suheyrat Anlaşması'na bağlı kaldıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Seyyale, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın Libya'da herhangi bir siyasi çözüm için temel referansın Fas'ta imzalanan Suheyrat Anlaşması olduğunu söyledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin zorunluluğu vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray'ın Cezayir, Fas, Mısır ve Libyalı meslektaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, telefon görüşmelerinde, Libya'nın istikrarı, güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan siyasi anlaşma ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının belirlediği gibi, Tunus'un Libya halkı ve devletinin kurumlarını destekleyen değişmez pozisyona sahip olduğunun yeniden vurgulandığı kaydedildi.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk’ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER