Libya Başbakanı Serrac İtalya Başbakanı ile görüştü

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27 Haziran 2020 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 17:48:00

Libya Başbakanı Serrac, İtalya'da Conte ile görüştü

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Görüşmede iki liderin, kalıcı bir çözümün askeri planlara dayanamayacağı inancını belirttikleri bildirildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesini ziyaret eden Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Serrac’ın bu sabah Roma’da görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin kalıcı bir çözümün askeri planlara dayanamayacağı inancını belirttikleri ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için siyasi süreci başlatma konusundaki ortak taahhüdü yeniden teyit ettikleri ifade edildi.

Öte yandan, Libya Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin "Libya krizine çözümün askeri değil bilakis Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Berlin Konferansı'nın kararları doğrultusunda istikrarı sağlayacak siyasi süreç sonucunda elde edileceğini" vurguladıkları aktarıldı.

İki ülke arasında, İtalyan şirketlerinin Libya'daki faaliyetlerinin takip edilmesi için bir komite kurulması ve İtalya'nın Libya'da mayın imha çalışmalarına desteğinin devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yakın zamanda başkent Trablus'a gelerek Başbakan Serrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelmişti.

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