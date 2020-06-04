Libya Başbakanı Serrac: Bu hepimizin zaferidir
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, "Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirdik. Bu hepimizin zaferidir. "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız." dedi.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, "Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında Serrac, "Lejyonerler tarafından ve onları destekleyenler tarafından başlatılan saldırılar sonrasında büyük bir başarı elde ederek Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirdik. Bu hepimizin zaferidir. Hakkın batıla olan zaferidir. "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Libya Başbakanı Serrac, gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini söyledi.
"TÜRK ŞİRKETLERİNİ LİBYA’DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Serrac, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz." diye konuştu.
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