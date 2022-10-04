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04 Ekim 2022 Salı 10:05:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:05:00

Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzalanan anlaşmalardan memnun

Kaynak: AA

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk heyetini ağırlamaktan ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Dibeybe, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Libya halkının yüksek menfaatlerine hizmet eden anlaşmalar imzaladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Seçimlerin yapılabilmesi için gereken uluslararası desteği harekete geçirme konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurgulayan Dibeybe, "Halkımızın dostluğunu isteyen ve ülkemizin birliğine saygı duyanlar hoş geldi, savaşı ve bölünmeyi destekleyenler değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için dün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.

Etiketler : Dibeybe LİBYA Fahrettin Altun
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