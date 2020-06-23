Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı

Liberya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı George Weah'ın ulusal meclis üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından salgınla mücadele kapsamında konulan OHAL'in 30 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

Weah, bu kararın hükümete Kovid-19'a müdahale stratejisini yeniden inceleme fırsatı vereceğini belirtti.

Bu süre zarfında halka evde kalmaya devam etme çağrısında bulunan Weah, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara maske takma zorunluğu getirildiğini bildirdi.

Weah, Kovid-19 nedeniyle ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 650 Kovid-19 vakası görülürken, 34 kişinin de hayatını kaybettiği biliniyor.