Letonya, Rusya sınırını kapattı
Geçen yıl Ukrayna'daki savaş başladığında Rus akınına tanık olan Letonya, Wagner krizi sonrası Rusya ile sınırını kapattı
Dışişleri Bakanı sosyal medya paylaşımında "güncel olaylar nedeniyle" ayrılanların girişinin kabul edilmeyeceğini söyledi.
Estonya da sınırı boyunca güvenliği artırdığını söylerken, Başbakan Kaja Kallas Letonyalı, Litvanyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla "yakın temas halinde" olduğunu da sözlerine ekledi.
Polonya, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere diğer birçok ülke de durumu yakından izlediklerini söyledi.
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