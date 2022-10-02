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02 Ekim 2022 Pazar 14:29:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 14:29:00

Letonya genel seçimlerinin galibi Başbakan Karins'in partisi oldu

Kaynak: AA

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Letonya genel seçimlerinde en çok oyu, Başbakan Krisjanis Karins'in iktidardaki Yeni Birlik Partisi aldı.

Oyların yüzde 97'sinden fazlasının sayıldığı genel seçimde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Yeni Birlik Partisi yüzde 18,9'la en çok oyu alan parti oldu.

Muhalefetteki Yeşiller ve Çiftçiler Partisi yüzde 12,8 ile ikinci, bölgesel birkaç partiden oluşan yeni merkezci seçim ittifakı Birleşik Liste yüzde 11 ile üçüncü sırada yer aldı.

Merkez Seçim Komitesi, seçime katılım oranının yüzde 59 olduğunu söyledi.

Seçimde, yüzde 5 barajını yalnızca 8 parti geçerek, 100 sandalyeli Saeima yasama meclisinde temsil hakkı kazandı.

Yüzde 5 barajını geçen partiler arasında Ulusal İttifak ve Kalkınma/İçin! (Development/For!) partileri de yer aldı.

Letonya'nın 1,9 milyonluk nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını oluşturan etnik Rus azınlığa hizmet eden partilerin hiçbiri Parlamentoda sandalye elde edemedi.

Rusya yanlısı parti yüzde 4,8 oy aldı

Seçimlerde, Belaruslular ve Ukraynalılar da dahil olmak üzere Letonya'nın Rusça konuşan seçmenlerinin çoğu için kapsayıcı bir rol üstlenen Rusya yanlısı Uyum Partisinin sadece yüzde 4,8 oy alması dikkati çekti.

Harmony Partisi ile, 2018 seçimlerinde en yüksek oyu almasına rağmen diğer partiler hükümeti kurmak için ittifak yapmayı reddetmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, etnik Rus azınlık meselesindeki fikir ayrılıkları ve yüksek enerji fiyatlarıyla gelen ekonomik endişelerin arasında gerçekleşen seçimde, etnik Rus azınlığa hizmet eden partilere verilen desteğin, sadık seçmenlerin bir kısmının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana çeşitli nedenlerle desteğini çekmesi yüzünden eskisinden farklı olması bekleniyordu.

Etiketler : Yeni Birlik Partisi Rusya-Ukrayna Savaşı LETONYA
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