Çaresizlik itirafı: Türkiye ve Rusya'nın gösterisini izliyoruz

Le Monde gazetesi tarafından cuma günü yayımlanan editöryal yazıda, ABD'nin uzaktan baktığı, Avrupa'nınsa kendi arasında fikir birliğine varmaya çalışırken, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ilerleme kaydettiği belirtildi.

"HAFTER'İN BAŞARISIZLIĞI YENİ AŞAMAYA GEÇİLMESİNE SEBEP OLDU"

Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter'in başarısızlığının çatışmada yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirten Le Monde editörleri, Akdeniz ülkesi Libya'da olup bitenlerin Avrupa'nın güvenliği açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti. Yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından harekete geçirilen kuvvetler batıda, Trablus'ta Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Hafter saldırılarını püskürtmesine ve bölgede kontrolü ele geçirmesine izin verirken, doğuda asi mareşal Trablus'a yönelik saldırısının başarısız olmasının ardından Bingazi'ye geri çekildi. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen (Hafter) Rus askeri desteğinden yararlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

"SERRAC KENDİSİNE GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK BULDU"

Hafter'in sözde ordusunun başında Rusya'nın paralı askerlerinin yardımından yararlandığını belirten editörler, devamında, "Ancak Fayiz es-Serrac kendisine daha kuvvetli bir müttefik buldu; 4 Haziran'da yeniden Ankara'da ziyaret ettiği Recep Tayyip Erdoğan" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN, DOĞU AKDENİZ TALEPLERİNİ ONAYLATTI"

Editöryal yazıda ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları görmezden gelinerek, Erdoğan'ın Serrac'a sağladığı askeri yardım karşılığında, "Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ettiği Doğu Akdeniz'deki taleplerini" onaylattığı iddia edildi.

(EURONEWS)