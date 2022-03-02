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02 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 14:00:00

Lavrov'dan "3. dünya savaşı" tehdidi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" ifadelerini kullandı. Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında, "Ukrayna heyetini bekleyeceğiz" ifadesinde bulundu. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti.

Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"SPORCULARA, GAZETECİLERE VE KÜLTÜR SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNE KARŞI YAPTIRIM BEKLEMİYORDU"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir." dedi

Etiketler : Sergey Lavrov UKRAYNA RUSYA SİLAH
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