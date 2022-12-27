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27 Aralık 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 16:30:00

Lavrov: Rusya'yı çevreleme politikası nükleer çatışma riski taşıyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirterek “Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki çatışmaların 5 yıl sürmesi ihtimaline ilişkin değerlendirme yapan Lavrov, sıcak çatışmadan ABD'nin hem ekonomik hem de askeri ve stratejik açıdan azami faydayı elde etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Pentagon'un Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için askeri harcama çıtasını yükselttiğini ve aynı şeyi Rus karşıtı ittifakların diğer üyelerinden de talep ettiğini söyleyen Lavrov, "ABD, çatışmayı uzatmak ve daha şiddetli hale getirmek için her şeyi yapıyor." dedi.

"ÇATIŞMALARI KIEV VE WASHINGTON DURDURABİLİR"

Çatışmaların süresiyle ilgili topun Kiev ve arkasındaki Washington yönetiminde olduğunu vurgulayan Lavrov, "Anlamsız direnişi her an onlar durdurabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'dan gelecek tehditlerin ortadan kaldırılması, bölgenin askersizleştirilmesi ve Nazi'den temizlenmesine yönelik taleplerinin yerine getirilmesini isteyen Lavrov, aksi halde kararı Rus ordusunun vereceğini söyledi.

Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek "Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor. Tam olarak bu konuda uyarıyoruz ve nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını defalarca tekrarlıyoruz." diye konuştu.

"ABD İLE İLİŞKİLER DONMUŞ DURUMDA"

Rus-Amerikan ilişkilerinin gerçekten de Washington'ın hatası nedeniyle son derece içler acısı ve donmuş durumda olduğunun altını çizen Lavrov, Biden yönetimi ile normal bir iletişim sürdürmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya açısından güvenlik konularını hem Ukrayna bağlamında hem de daha geniş bir stratejik düzeyde tartışmaya hazır olduklarını belirterek karşılıklı saygı ve eşit bir temelde Moskova ile ilişki kurmanın alternatifi olmadığını anlayacak şekilde Washington'ın "olgunlaşmasını" bekleyeceklerini kaydetti.

Etiketler : rusya abd sergey lavrov
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