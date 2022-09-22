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22 Eylül 2022 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 21:39:00

Lavrov: Batı, Ukrayna'da çatışmalara taraf oluyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı devletlerin Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatma amacı taşıdığını belirtti. Lavrov, "Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Ukrayna'da 8 yıl boyunca Ukrayna ordusunun ve milliyetçi oluşumların Donbas sakinlerini öldürdüğünü ve öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Donbas'ta yaşayanların Ukrayna anayasası tarafından güvence altına alınan, ana dilleri Rus dilini özgürce kullanma hakkı da dahil olmak üzere haklarını savunmaya karar verdiklerini kaydeden Lavrov, uluslararası yapıların Kiev'i insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edecek cesareti bulamadığına dikkat çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun en yüksek komuta kadrosu ve subaylarının yanı sıra diğer devletlerin vatandaşları arasından paralı savaşçıların Ukrayna'daki savaş suçlarına karıştıklarının tespit edildiğini belirterek, 220 kişilik bu isimlerden hesap sorulacağını vurguladı.

RUSYA, KOLEKTİF BATI'NIN ASKERİ MAKİNESİYLE KARŞI KARŞIYA

Rus ordusunun sadece Kiev'in silahlı güçleriyle değil aynı zamanda kolektif Batı'nın askeri makinesiyle de karşı karşıya olduğunu söyleyen Lavrov, Batılı devletlerin amacını artık gizlemediğini dile getirdi.

Lavrov, "Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor." diye konuştu.

BUÇA'DA ÖLENLERİN İSİMLERİNİN YAYIMLANMASI İÇİN BM'YE ÇAĞRI

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna makamlarından Buça'da ölenlerin bir listesini yayımlamasını sağlamaya çağırdı:

"Genel Sekreter'in ve saygıdeğer bakanların huzurunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum; lütfen Buça şehrinde cesetleri gösterilen kişilerin adlarını yayımlamaları için Ukraynalı yetkililerin basit bir adım atmasını sağlayın. Bir aydan fazla bunu istiyorum ama kimse cevap vermek istemiyor. Sayın Genel Sekreter, en azından yetkinizi kullanın lütfen."

Mart sonunda İstanbul'daki Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin, Kiev'in önerdiği çözüm parametreleri üzerinde pratik olarak anlaşmalarından birkaç gün sonra Buça'da bir trajedi yaşandığını hatırlatan Lavrov, asılsız şekilde Rusya'nın bu olayda suçlandığını ve Batılıların Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi uyguladığını belirtti.

Etiketler : Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı İstanbul
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