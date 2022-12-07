VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçaklı saldırı
Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadığı konusunda öz eleştiride...
Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'böl ve yönet' taktiği uyguladığını belirtti
Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Hububat ve bakliyat ihracatı 10 milyar doları aştı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor
D ile Z harfi bahane, eğlence şahane
Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu
AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
Asgari ücret araştırma sonuçları açıklandı
Çevik kuvvetten şefkat eli
Orman Kütüphanesi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var
Su korkusuyla gelen şampiyonluk
WhatsApp'ta kafa karışıklığına son
Küçük dünyamızda mutluyuz
İçişleri Bakanı Soylu: Operasyonlar sonucunda uyuşturucu rotaları değişti
Irak'ta milis ve aşiret güçlerindeki "kontrolsüz silahların" toplanması isteniyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 17:45:00

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'böl ve yönet' taktiği uyguladığını belirtti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediğini ve bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını istediğini belirterek, “Bu, Amerikalıların uzun zamandır benimsediği ‘böl ve yönet' çizgisidir.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, katıldığı Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye meselesine değinen Lavrov, "Suriye, jeopolitik siyasi oyunların kurbanı kalmaya devam ediyor. Bu, Arap Baharı ile 2011'de başladı ve böyle devam etti." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'de yabancı devletlere ait silahlı güçlerin bulunduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bunların arasında Suriye yönetiminin davet ettiği ve davet etmediği güçler de yer alıyor. Türkiye ve Suriye arasındaki özel ilişkilerin tarihi ve İran'ın Suriye'deki etkisi dikkate alındığında, sahadaki durumu gerçekten etkileyenlerin birleşmesi, Esed (Suriye'deki rejimin lideri) ve hükümeti ile konuşması gerektiği kanaatinde idik. Böylece Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan Astana üçlüsü kuruldu."

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Türkiye ile Rusya arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin varlığına yönelik anlaşmanın sürdüğünü hatırlatan Lavrov, burada Şam yönetimiyle diyaloğa açık olan muhaliflerle terör unsurlarının ayrılması gerektiğini, bu hususta Rus ve Türk devlet başkanlarının anlaşmaları olduğunu ifade etti.

Lazkiye-Halep M4 otoyolu üzerindeki blokajın kaldırılması, ortak devriyelerin yapılması konusundaki anlaşmaların daha önce yapıldığına dikkati çeken Lavrov, söz konusu anlaşmaların şimdilik tamamının uygulanmadığını savundu.

Lavrov, "Türk meslektaşlarımız da bunu kabul ediyor ve zorlukların üstesinden gelineceğine dair taahhütlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE ABD'NİN ETKİSİ

Türk yetkililerinin Suriye'nin kuzeydoğusu konusundaki anlaşmaları hatırlattığına dikkati çeken Lavrov, bu bölgede Suriye Demokratik Güçleri ve YPG'nin Türkiye tarafından düşman ve terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Lavrov, "Bu yapılar, Amerikan birliklerinin esas olarak Fırat'ın doğu yakasında yasa dışı bulunması çerçevesinde ABD'nin himayesinden yararlandıkları gerçeğinde birleşiyor." dedi.

Suriye'de el-Tanf bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, "Burada, vaatlere rağmen yasa dışı olarak 50 kilometrelik çapta el-Tanf bölgesi bulunuyor. Bu bölgede nelerin olup bittiğini kimse bilmiyor. Verilerimize göre teröristler, Rukban ve Hol kamplarında olduğu gibi burada da kendilerini iyi hissediyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediğine işaret ederek, "Amerikalıların, burada Kürt ayrılıkçılığını desteklemesi Türkiye'yi de endişelendiriyor. Bu, Kürtlerin azınlık olarak bulunduğu diğer ülkeleri de endişelendiriyor. Çünkü Kürt sorunu çok tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye rejimi ile PKK/YPG arasında diyaloğun sağlanmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, "Bu oluşumların, aşırılıkçılığı güden kışkırtıcı eylemleri benimsemekten vazgeçmesi gerektiğini" vurguladı. ABD'nin ise bunu engellediğinin altını çizen Lavrov, şunları kaydetti:

"Amerikalılar, Kürtleri bundan vazgeçiriyor. Amerikalılar, Rusya'nın bölünmesinden yana oldukları gibi, Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmaları için koparılmasından da yana. Bu, Amerikalıların uzun zamandır benimsediği 'böl ve yönet' çizgisidir. Onlar, Suriye Demokratik Güçleri'nin Kürt liderlerini Şam ile diyalog kurmalarından vazgeçiriyorlar. Maalesef, bu Kürt oluşumlar, Amerikalıların güvenli ortak olduğuna inanıyor."

ASTANA ÜÇLÜSÜNÜN POZİSYONU

Astana üçlüsü olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak unsurlara karşı sert şekilde müdahale edeceklerini belirten Lavrov, "Bu bağlamda, Türkiye ile Suriye arasında yapılan ve geçerliliğini koruyan Adana Anlaşması kapsamında, Türkiye'nin endişelerinin dikkate alınması doğrultusunda, bu iki ülkenin diyaloğu yeniden sağlaması yoluyla sınırda güvenliğin sağlanması ile ilgili sorunları çözmesinden yanayız. Görünüşe göre bunun için ön koşullar oluşuyor." diye konuştu.

Etiketler : türkiye rusya suriye abd
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
İzel diyette

İzel diyette
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX