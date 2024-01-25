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25 Ocak 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 13:45:00

Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD tarafından bir araya getirilen bu yeni askeri blokun faaliyetlerini artırdığını ve geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Güney Kore'nin söylemlerinin aniden "Pyongyang'a karşı daha da düşmanca bir hal aldığına" işaret ederek, Japonya'dan da bu ülkeye yönelik "agresif söylemler" geldiğine dikkati çekti.

Söz konusu askeri blokun amacının açıkça ifade edildiği değerlendirmesinde bulunan Lavrov, "İfade ediş şekilleri oldukça muğlak, nükleer işbirliği gibi bir şey söylediler ama Kuzey Kore ile savaşa hazırlanıyorlar." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerinin de "güzel ilerlediğini, oldukça aktif şekilde geliştiğini" belirterek, "Kuzey Kore'nin bağımsız olmaya çalıştığını, kimsenin dümen suyunda gitmediğini gördüklerini" dile getirdi.

ABD ve bazı eski Batılı sömürgeci güçlerin "bugünün dünyasının gerçekleriyle yüzleşmeleri gerektiğini" kaydeden Lavrov, "Sadece dolarınız var diye bu kadar güçlü olduğunuzu düşünmemelisiniz." ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE'DEN, LAVROV'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk, Lavrov'un açıklamalarının Kuzey Kore'nin "nükleer silah ve füze geliştirirken suçu dış dünyaya atmasına dair yanlış ve yanıltıcı iddialarını" yansıttığını söyledi.

Lim, Kuzey Kore'yi bu ay gerçekleştirdiği füze denemeleri ve Güney ile ihtilaflı deniz sınırı yakınlarındaki topçu atışları gibi silah gösterileriyle gerilimi daha da yükseltmekle suçladı.

Sözcü, "Hükümetimiz, Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmaksızın diyalog kurma isteğini sürekli olarak ifade etmiştir." dedi.

Etiketler : sergey lavrov abd güney kore kuzey kore japonya rusya
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