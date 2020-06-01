  • BIST
    107241
  • Dolar
    6,8178
  • Euro
    7,5865
  • Altın
    380,1360
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 08:44:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 08:44:00

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 1 milyon 13 bin 538 kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), 51 bin 202 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın tespit edildiği ve salgının Latin Amerika'daki "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da 514 bin 849 vaka sayısıyla bölgedeki vakaların yarısının, virüs kaynaklı 29 bin 314 ölüm sayısıyla da bölgedeki ölümlerin çoğunun görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Meksika 9 bin 779 / 87 bin 512, Peru 4 bin 506 / 164 bin 476, Şili 1054 / 99 bin 688, Ekvador 3 bin 358 / 39 bin 98, Kolombiya 939 / 29 bin 383, Arjantin 539 / 16 bin 851, Bolivya 310 / 9 bin 592, Venezuela 14 / 1459, Paraguay 11 / 986, Uruguay 22 / 821, Dominik Cumhuriyeti 502 / 17 bin 285, Panama 336 / 13 bin 463, Honduras 201 / 5 bin 94, Guatemala 102 / 4 bin 739, El Salvador 46 / 2 bin 517, Küba 83 / 2 bin 45, Haiti 41 / 1865, Kosta Rika 10 / 1056, Nikaragua 35 / 759."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER