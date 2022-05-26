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26 Mayıs 2022 Perşembe 14:39:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 14:39:00

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Salgında son 24 saatte Brezilya'da 239, Meksika'da 3, Peru'da 6, Şili'de 3 ve Guatemala'da 22 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 665 bin 905'e, 32 bin 820 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 836 bin 815'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi, 1176 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 768, vaka sayısı 5 milyon 759 bin 773, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 54 bin 809 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 21. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi ve 256 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 576 bin 640'a, can kaybı sayısı 213 bin 122'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 551 bin 452'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 813'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 179 artışla 3 milyon 651 bin 76, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 569 bin 573 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 17 bin 991'e, vaka sayısı 621 artışla 857 bin 197'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 836 bin 451 kişi sağlığına kavuştu.

Etiketler : Latin Amerika ülkeleri Guatemala basını Peru Şili
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