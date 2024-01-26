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26 Ocak 2024 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 19:53:00

Lahey kararı sonrası Hamas'tan açıklama

Kaynak: AA

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Hamas, Uluslararası Adalet Divanının kararından memnun Uluslararası Adalet Divanının (UAD) işgalci İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, UAD'nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin memnuniyetini açıkladı.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bu kararın, Gazze'deki Filistin halkına yönelik her türlü saldırının durdurulması anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, düşmanı (İsrail) mahkeme kararlarını uygulamaya zorlamaya ve halkımıza karşı devam eden soykırım suçunu durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

İsrail'i soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum eden mahkemenin nihai kararıyla İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde bu suçlardan sorumlu tutularak yargılanmasına gerektiği belirtilen açıklamada, aynı şekilde Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, bağımsız devletini kurma ve zorla çıkarıldığı topraklara dönme haklarının tanınmasının yolunu açması gerektiği kaydedildi.

Hamas'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Filistin davasına ve halkına yönelik "asil ve onurlu" duruşunun takdir edildiği açıklamada, Güney Afrika'nın dava açma kararını destekleyen tüm ülkelere de teşekkür edildi.

ULUSLARARASI ADALET DİVANINDA İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Etiketler : soykırım İsrail UAD kararı
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