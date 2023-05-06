Kuzey Kore'nin uydu fırlatma sahası yakınında yeni bir yapı inşa ettiği iddia edildi

Kuzey Kore'nin uydu fırlatma sahası yakınında yeni bir yapı inşa ettiği iddia edildi

Raporda, Kuzey Kore'nin Tongchang-ri'deki Sohae Uydu Fırlatma Sahası yakınlarında, sahil kesiminde tarım alanı olarak kullanılan bir bölgedeki bazı yapıların yıkıldığı ve 19-30 Nisan tarihlerinde aynı bölgede yeni yapının inşasına başlandığı belirtildi.

Yeni yapının ne anlama geleceğinin henüz bilinmediğine işaret edilen raporda, yapının uydu fırlatma tesisini modernize etme ve geliştirme çabalarının bir parçası olabileceği ifade edildi.

1 Mayıs'ta "38 North" internet sitesinde, 20 Nisan'da çekilen uydu görüntülerine dayandırılarak yayımlanan raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programının "kalbi" olarak adlandırılan Yongbyon nükleer sahasını genişlettiği ve yenilediği belirtilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı ikili zirvede Kim, tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nı kapatma sözü vermişti.