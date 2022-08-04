VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul Sanayi Şirketlerini Ziyaret Ediyor
Kosova ve Sırbistan istikrarsızlığın eşiğinde mi?
Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte
İzlanda'da volkanik patlama
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
KPSS iptal edildi
YAŞ Toplantısı sona erdi
ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan'la görüşmüşlerdi! Libya'da değişen güç dengesi
Et ve Süt Kurumundan kuzu eti fiyatlarında indirim
Bakan Soylu'dan cemevi saldırısına ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü
Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor
Sorular sızdırıldı iddiasına 5 koldan inceleme!
Borsa güne rekorla başladı
2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlan...
Bakan Kirişci'den indirim müjdesi! Et fiyatları düşecek
Realtor Turkey, yoluna ‘Realtor Global' olarak devam edecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
ABD'den PKK'ya mesaj: TSK geliyor Kandil'i boşalt!
Konut fiyatları ve kiralar nasıl düşecek?
Çin savaşla tehdit etti: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz
Yeniden bir arada
04 Ağustos 2022 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 12:38:00

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! Kuzey Kore'den sert açıklama: ABD ve Batı unutmamalıdır...

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin, tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edildi. "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz" denilen açıklamada, "ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin, tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edildi. "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz" denilen açıklamada, "ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi Afganistan'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurmasının ardından Kuzey Kore yönetiminden zamanlaması dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve müttefikleri tarafından Afganistan'da işlenen insanlığa karşı suç eylemlerinin, uluslararası toplumun büyük bir şaşkınlık ve kızgınlığı eşliğinde birbiri ardına gün ışığına çıkarıldığı" belirtildi. ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı vurgulanan açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE ÖRNEĞİ

Açıklamada ayrıca, "Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetlerinin, vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu" ifadeleri kullanılarak uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı hala hatırladığı kaydedildi.

"ABD 48 BİNDEN FAZLA MASUM SİVİLİ ÖLDÜRDÜ"

ABD'yi hedef alan 11 Eylül terör saldırılarına da değinilen açıklamada, saldırılardan bu yana ABD'nin, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde 90 binden fazla hava saldırısı düzenleyerek kadın ve çocuklar da dahil 48 binden fazla masum sivili öldürdüğü öne sürüldü. ABD'deki insan hakları ihlallerine dair iddialara da yer verilerek, "ABD Guantanamo Hapishanesi ve diğer birçok benzer merkezi, masum insanları yasa dışı bir şekilde gözaltına aldıktan sonra onlara barbarca işkence yapma niyetiyle kurdu. Bu merkezler o kadar ağır insan hakları ihlallerinin yuvası haline geldi ki bize 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor" denildi.

PYONGYANG: "ABD VE BATI HESAP VERECEK"

Açıklamada, ABD ve Batı'nın demokrasi ve insan hakları kisvesi altında masum barışçıl insanları tarifsiz acılar ve tedavisi imkansız yaralarla baş başa bırakan korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği savunularak, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" ifadeleri ile son buldu.

Etiketler : Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD ve Batı savaş suçları
Çeşme'de ‘Ev'lendi

Çeşme'de ‘Ev'lendi
Kilolarıyla dikkat çekti

Kilolarıyla dikkat çekti
Tuba bile iyi oynuyor

Tuba bile iyi oynuyor
Seher rolü Nana'ya Emanet

Seher rolü Nana'ya Emanet
Paris pembesi

Paris pembesi
Seda annem değil ablam

Seda annem değil ablam
Dizi arası reklam

Dizi arası reklam
Memleketinde nostalji yolculuk

Memleketinde nostalji yolculuk
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes