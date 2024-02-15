Kuzey Kore'den Padasuri-6 füze testi

Yeni yılda silah programına hız kazandırarak Güney Kore ve ABD'ye meydan okuyan Kuzey Kore'den dün yapılan füze denemesine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlerde füzenin karadan denize fırlatılan yeni tip Padasuri-6 füzesi olduğu ve ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde test edildiği bildirildi. Fırlatılan füzelerin hedef olarak belirlenen tekneyi vurmadan önce Doğu Denizi üzerinde yaklaşık 23 dakika uçtuğu aktarıldı. Ateşlenen füze sayısına dair bilgi verilmedi.

GÜNEY KORE'YE MEYDAN OKUDU

Test sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin deniz devriyesi bahanesiyle ülkesinin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve savaş gemilerinin Kuzey Kore sularına girmesine izin verdiğini ifade etti. Seul'un uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan hayalet bir "kuzey sınır çizgisini" korumaya çalıştığını savunan Kim, ülkesinin deniz egemenliğini herhangi bir "açıklama veya kamuoyu duyurusuyla" değil, "silah ve eylem gücüyle" kararlı bir şekilde savunması gerektiğini vurguladı.

"SINIR İHLALİNİ SİLAHLI PROVOKASYON SAYARIZ"

Özellikle Yeonpyeong Adası ve Baengnyeong Adası'nın kuzeyindeki deniz sınırı bölgesinde askeri hazırlıkları arttırma talimatı veren Kim, "Düşman, tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde bunu Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı. Kim, Kuzey Kore ordusunun meşru müdafaa hakkını kullanarak devletin egemenliğini ve güvenliğini savunacağını vurguladı.

PYONGYANG DÜN BİRDEN ÇOK FÜZE FIRLATMIŞTI

Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği bildirilmişti. Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 5'inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçmişti. 24 Ocak ve 28 Ocak'ta "Alevli ok" anlamına gelen "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta ise "Ok" anlamına gelen bir diğer stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denemişti. Pyongyang, son olarak 2 Şubat'ta "süper büyük savaş başlığı" taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu.