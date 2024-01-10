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10 Ocak 2024 Çarşamba 10:28:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 10:28:00

Kuzey Kore'den Güney'e savaş tehdidi... "Kaçınmayacağız"

Kaynak: AA

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Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore ile savaşa girmekten kaçınmayacaklarını açıkladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi "baş düşman" şeklinde nitelendirerek bu ülkeyle savaşa girmekten kaçınma niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, 8-9 Ocak tarihlerinde ülkedeki önemli mühimmat fabrikalarını gezerek teftiş etti.

Bu ziyaretler esnasındaki konuşmalarında Kim, Güney Kore'yi "baş düşman" olarak nitelendirerek bu ülkeyle ilişkilerde "meşru müdafaa için askeri kabiliyeti arttırmanın ve nükleer caydırıcılığın" öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.

Kim, Güney Kore'ye karşı "tek taraflı savaş" başlatmayacağını ancak "savaştan da kaçınma niyeti olmadığını" aktararak "Güney Kore, silahlı kuvvetlerini Kuzey Kore'ye karşı kullanmaya kalkışır ya da egemenliği ve güvenliğini tehdit ederse, elimizdeki tüm imkanları seferber ederek Güney Kore'yi ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyiz." ifadesini kullandı.

Fabrikaların yeni silah ve ekipmanları üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, ülkenin savaş hazırlığı durumunu geliştirmek için daha çok çalışmaları gerektiği talimatını verdi.

Etiketler : kuzey kore güney kore savaş
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