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Kuzey Kore seyir füzesi fırlattı
24 Ocak 2024 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 07:52:00

Kuzey Kore seyir füzesi fırlattı

Kaynak: AA

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore'nin Eylül 2023 sonrası denediği ilk seyir füzeleri olduğu belirtildi.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile işbirliği içinde çalışıldığı" ifade edildi.

Açıklamada "Hwasal-1 ya da Hwasal-2 tip ve karadan fırlatıldığı tahmin edilen ve sayısı açıklanmayan füzelerin kısa menzilli olmadığı" bildirildi.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Etiketler : güney kore kuzey kore seyir füzesi
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