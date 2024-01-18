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18 Ocak 2024 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 09:44:00

Kuzey Kore-Rusya ilişkileri ABD'yi tedirgin etti

Kaynak: AA

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyareti, ABD yönetiminde "silah transferi" endişesi doğurdu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Rusya ziyaretinin ardından ABD yönetimi, Pyongyang'ın bu ülkeye Ukrayna'daki savaşında kullanmak üzere yeni askeri yardımlar yapabileceği uyarısında bulundu.

Choe'nin, Rus mevkidaşı Seygey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'ya gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin yankıları sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin, "Kuzey Kore ve Rusya'nın bir ilişkisinin olduğu bariz. Rusya'nın, Ukrayna'da kullanmak üzere silahlandırılmasının devamını görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında Kuzey Kore'yi diyalog masasına geri dönmeye çağırdı.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğuna işaret eden Miller, "Rusya'nın Kuzey Kore'ye, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya silah sağladığını görüyoruz. Rusya, bu eylemleriyle kendisinin de destekledikleri dahil birçok BMGK kararını ihlal ediyor." dedi.

Etiketler : kuzey kore abd rusya
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