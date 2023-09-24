Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Şi'nin Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesajına cevaben mektup kaleme aldı.

Kim, mektupta, ülkesinin Çin ile sahip olduğu "dostluk, dayanışma ve yakın işbirliğinin" "yeni çağın gereklerine" uygun olarak istikrarlı bir şekilde gelişmesine ve güçlenmesine yönelik çabalarına devam edeceğini belirtti.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN, KUZEY KORE'YE TEBRİK MESAJI



Şi, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde ülkenin lideri Kim'e gönderdiği tebrik mesajıyla desteğini vurgulamıştı.

Mesajında, iki ülkenin "aynı dağın ve ırmağın birbirine bağladığı dost komşular" olduğunu ifade eden Şi, ülkesi ile Kuzey Kore arasında geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkisini "yeni döneme" taşıdıklarını belirtmişti.