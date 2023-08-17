Kuzey Kore: Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrarı korumanın tek yolu fiziksel güç

Kuzey Kore: Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrarı korumanın tek yolu fiziksel güç

NKNEWS'in haberine göre Kang, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'na, ülkesinin buradaki temsilciliği aracılığıyla konuşma metni yolladı.

Kuzey Koreli bir diplomatın okuduğu konuşma metninde Kang, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik "sözde saldırganlığını" vurgularken Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya olan desteğini yineledi.

Kang, "Egemenlik haklarını ve güvenlik çıkarlarını savunmak için amansız bir mücadele yürüten Rusya'nın askeri güçlerine ve halkına tam destek veriyoruz." dedi.

ABD'nin askeri faaliyetlerini eleştiren Kang, ABD'nin nükleer denizaltı ve uçak gemilerinin Güney Kore'ye yaptığı ziyaretlerin yanı sıra gelecek hafta başlayacak ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını işaret ederek Washington'ı "nükleer savaş çılgınlığı"yla suçladı.

ABD ve Güney Kore'yi Washington Deklarasyonu ve Nükleer Danışma Grubu ile "Kuzey Kore'ye nükleer tehdit oluşturan mekanizmalar içinde olmakla" itham eden Kang, "ABD, Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının mutlak başarısızlığını kabul etmedikçe ve çatışmacı çizgisini nihayet ve geri dönülmez bir şekilde sonsuza dek terk etmedikçe herhangi bir sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözmenin imkansız olduğuna kesinlikle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kang, ABD'yi Avrupa ve Kuzeydoğu Asya'daki askeri gerilimi tırmandırmakla suçlayarak "fiziksel gücün" Kore Yarımadası'nda ve bölgede barış ve istikrarı korumanın "tek yolu" olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin "tüm ABD topraklarını kapsayabilecek" seviyede nükleer yeteneklere sahip olduğunu söyleyen Kang, ABD'yi "kaçınılmaz ve başa çıkılamaz bir düşüşle" tehdit etti.