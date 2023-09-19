Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
Kaynak: AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretini tamamlayarak özel zırhlı trenle ülkesine ulaştığı bildirildi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.
Kim'i taşıyan özel zırhlı tren dün sabah saatlerinde ülke sınırına ulaşırken Kim'in ziyaretinin "iyi niyet ziyareti" olduğu belirtildi.
Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.
Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi
Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.
- Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
- X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir
- Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
- AB dışişleri bakanları gelecek toplantılarını Kiev'de yapacak
- Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
- ABD'de Müslüman sivil hakları savunucu örgütü "FBI terör izleme listesi" için hükümete dava açtı