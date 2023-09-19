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Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
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19 Eylül 2023 Salı 11:33:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:33:00

Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı

Kaynak: AA

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretini tamamlayarak özel zırhlı trenle ülkesine ulaştığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.

Kim'i taşıyan özel zırhlı tren dün sabah saatlerinde ülke sınırına ulaşırken Kim'in ziyaretinin "iyi niyet ziyareti" olduğu belirtildi.

Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

Etiketler : Kim Jong-un Rusya ziyareti özel zırhlı tren
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