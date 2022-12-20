Kuzey Kore, Japonya'yı 'güçlü askeri önlem almakla' tehdit etti

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın diğer ülkelere karşı, karşı saldırı politikasını benimseyerek bölge için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, Japonya'nın yeni güvenlik politikasıyla Doğu Asya'daki güvenlik koşullarının temelden değiştiği ve Japonya'nın "yanlış ve çok tehlikeli bir seçim" yaptığı belirtilerek Kuzey Kore'nin bu stratejiye karşı "daha güçlü askeri önlem" alacağı kaydedildi.

Japonya'nın yeni güvenlik politikası olan, düşman üslerini vurabilme kapasitesi edinebileceği stratejiye geçmesinin kınandığı açıklamada, "Japonya'nın haksız ve aşırı hırslı hamlesine yanıt olarak, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) fiili eylemden ne kadar endişeli ve hoşnutsuz olduğunu göstermeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

JAPONYA, KUZEY KORE'Yİ "ESKİSİNDEN DAHA CİDDİ VE DAHA YAKIN BİR TEHDİT" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ



Japonya, 16 Aralık'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası izlediği güvenlik politikalarında değişiklik yaparak düşman üslerini vurabilme kapasitesine sahip stratejiye geçmişti.

Çin'in Pasifik'te artırdığı askeri yayılmacılık ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları dahil bölgesel tehditler karşısında Japonya, savunma politikasında değişikliğe gitmişti.

Güncellenen savunma politikalarına göre Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirilmişti.

Japonya'nın "sadece füze savunması ile Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tahkimatlarını büyük ölçüde ikmal etmesi durumuyla baş edemeyeceği" kaydedilmişti.

Kapasite marjında Japonya'nın, "asgari öz savunma tedbiri olarak, düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanılması ihtiyacı" kayda geçirilmişti.

Stratejiye göre, acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer bir ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanı bulunan askeri kapasiteye sahip olabilecek.