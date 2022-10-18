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18 Ekim 2022 Salı 23:29:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 23:29:00

Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına top mermisi ateşledi

Kaynak: AA

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin aralarındaki tampon bölgeye top atışı yaptığını duyurdu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısından 100, kuzey kıyısından 150 mermi atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, top mermilerinin Güney Kore'nin kara sularına ulaşmadığı ancak 2018'de iki ülke arasında belirlenen tampon bölgeye düştüğü aktarıldı.

Güney Kore ordusunun top atışlarının durdurulması için mesaj yayımladığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 Ekim'de, ordusunun genişleyen nükleer saldırı kapasitesinin ve "fiili savaş"a hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetlemişti.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son dönemde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

SON 5 YILDA İLK KEZ

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

Etiketler : Güney Kore top mermileri Kuzey Kore
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