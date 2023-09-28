Kendisini nükleer silah sahibi bir devlet ilan etti

Kuzey Kore 'geri dönüşü olmayan' bir adımla kendisini nükleer silah sahibi bir devlet ilan etti

Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un'un ABD, Güney Kore ve Japonya arasında artan işbirliğini izole edilmiş ulusun karşı karşıya olduğu "en kötü gerçek tehdit" olarak işaret etmesiyle, nükleer gücünü güçlendirmek ve genişletmek için anayasasını değiştirdi.

Aksam.com.tr'nin devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'ndan (KCNA) çevirdiği habere göre, ülkenin kauçuk damgalı parlamentosu iki gün süren toplantıların ardından yasayı Kuzey Kore anayasasına ekledi, bu da nükleer gücünü güçlendirme politikasının artık kalıcı olduğu anlamına geliyor.

Bu adım, Kuzey Kore'nin sonsuza kadar nükleer bir güç olduğu ve ABD ile Batılı müttefiklerinin temel taleplerinden biri olan nükleer silahlardan arınma ya da vazgeçme fikrinin tartışmaya açık olmadığı görüşünü pekiştiriyor.

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi (SPA) tarafından kabul edilen tasarıda lider Kim Jong Un katılımcılara hitap etti ve bu hamleyi ulusal savunma kabiliyetlerini arttıran ve ulusal çıkarları koruyan "güçlü bir siyasi kaldıraç sağlayan tarihi bir olay" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore 'geri dönüşü olmayan' bir adımla kendisini nükleer silah sahibi bir devlet ilan etti

KCNA'nın haberine göre Kim ayrıca Pyongyang'ın silah geliştirme programını hızlandırmasını, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri işbirliğine işaret ederek gerekçelendirdi ve bunu "tehdit edici retorik ya da hayali bir varlık değil, en kötü gerçek tehdit" olarak nitelendirdi.

Yeni yasanın "sadece içinde bulunduğumuz çağın acil gereksinimlerini değil, aynı zamanda sosyalist bir ülke inşa etmenin yasallığını ve uzun vadeli gereksinimlerini de tam olarak karşılayan en adil ve makul önemli adım" olduğunu sözlerine ekledi.

KCNA raporu, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kim Song'un Salı günü BM Genel Kuruluna hitap etmesinden birkaç gün sonra geldi. Büyükelçi, Kore Yarımadası'ndaki nükleer savaş "yakın tehlikesi" nedeniyle Pyongyang'ın "kendini savunma yeteneklerini" geliştirmesi gerektiğini iddia etti ve ABD'yi bölgedeki etkisini yaymakla suçladı.

Bu ayın başlarında Kim Jong Un, Moskova ile Pyongyang arasında askeri işbirliği potansiyeli nedeniyle Batı'yı alarma geçiren altı günlük bir ziyaret sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Ziyaret öncesinde ABD'li yetkililer Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'yı işgali için silah sağlayabileceği ve karşılığında kendi nükleer silah ve füze programı için yardım alabileceği uyarısında bulunmuşlardı.

Kremlin'e göre görüşme sırasında Putin, Kim'in Kuzey Kore'yi ziyaret etme davetini kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Ekim ayında Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği belirtildi.