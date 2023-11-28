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28 Kasım 2023 Salı 14:45:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 14:45:00

Kuzey Kore, casus uydusuyla Beyaz Saray ve Pentagon'un görüntüsünü aldığını iddia etti

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, casus uydu "Malligyong-1" ile Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin fotoğraflarını çektiğini öne sürdü.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, casus uyduya ilişkin operasyon raporunu ve uydunun çektiği Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını incelediği belirtildi.

Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığı iddia edildi.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı. Kuzey Kore ise 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Etiketler : kuzey kore casus uydu beyaz saray pentagon
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