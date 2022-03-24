Yine ateşle oynuyorlar

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24 Mart 2022 Perşembe 10:59:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 10:59:00

Kuzey Kore, bu yılın 11.füze denemesini gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze fırlattığı açıklanırken bu füze denemesi ile birlikte Pyongyang'ın 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 11'e yükseldi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze fırlattığı açıklanırken bu füze denemesi ile birlikte Pyongyang'ın 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 11'e yükseldi.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen füze programına 2022 yılında hız kazandırarak bir füze denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bugün yerel saatle 14.40'ta balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği kaydedildi. Füzenin Japonya'nın ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, hükümet ayrıntılı bilgi toplamak ve veri analizi gerçekleştirmek üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

Deneme Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanırken, Seul'un ABD ile birlikte ayrıntılı bilgi toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gerçekleştirilen son füze denemesi ile birlikte Pyongyang'ın 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 11'e yükselmiş oldu.

SONUNCU FÜZE DENEMESİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Kuzey Kore, 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu 10 farklı füze ateşlemiş, son füze denemesini 16 Mart'ta yapmıştı. Pyongyang tarafından gerçekleştirilen füze denemesinin kısa süre içinde başarısızlıkla sonuçlandığı açıklanmıştı.

Etiketler : Kuzey Kore Pyongyang hipersonik
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