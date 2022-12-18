VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
18 Aralık 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 09:00:00

Kuzey Kore balistik füze denemeleri yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05'te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir." ifadesi yer aldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Yonhap ajansı, Kuzey Kore'de dün, eski lider Kim Jong-Il'in ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.

Öte yandan Güney Kore'de konuşlu "ABD Kuvvetleri Kore" (USFK) bünyesinde hafta içinde, "ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı" kurulmuştu.

Etiketler : güney kore kuzey kore japonya balistik füze
Canan'a veda etti

Canan'a veda etti
Sezen imzalı

Sezen imzalı
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
Kira artışına masraf çözümü

Kira artışına masraf çözümü
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Oyunculuk bir tık önde

Oyunculuk bir tık önde
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX