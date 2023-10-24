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24 Ekim 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 14:30:00

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Gazze için insani yardım kampanyası başlattı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle "Gazze'de İnsanlık Ölmesin" sloganıyla insani yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında elde edilecek nakdi bağışların, Gazze'deki siviller için yaşamsal öneme haiz insani yardım malzemelerinin temininde kullanılmak üzere Filistin Kızılayına şartlı iletileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, "vefa duygusu en güçlü toplumlar arasında yer alan Kıbrıs Türk halkının, dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan İsrail dehşeti karşısında sessiz kalmasının mümkün olmadığını" ifade etti.

Gazze'de halen devam eden insanlık dışı saldırılar karşısında korumasız durumda, her gün, her saniye ölümle burun buruna olan Filistinlilere yardım elini uzatma kararı aldıklarını vurgulayan Sezen, yapılacak her kuruş yardımın Filistinli çocuk ve ailelerin yaşamsal öneme haiz ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

Açıklamada, vatandaşların bağışları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı genel merkez ve şubelerine doğrudan nakdi olarak makbuz karşılığı yapılabileceği gibi, web sayfası www.kktkizilayi.org veya "Gönülden Bağlıyız Biz" platformu www.gonuldenbagliyiz.biz üzerinden çevrim içi gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Etiketler : kuzey kıbrıs türk kızılayı israil gazze insani yardım kampanya
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