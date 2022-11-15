VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
BM'den Ukraynalı ve Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kaldığı açıklaması
İtalya Başbakanı Meloni, ülkesiyle Türkiye'nin NATO'daki iş birliğinin önemini vurguladı
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı
AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
İngiltere'de uyuşturucu ticaretini PKK'ya bağlı çeteler kontrol ediyor
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
"Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"
"ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar"
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı
Batı medyasının İstiklal saldırısına 'iki yüzlü' bakışı
"İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var"
Türk dış, güvenlik ve savunma politikalarının doktriner değişimi
39. kuruluş yılında hedefine adım adım ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2023'te dört pentatlon yarışı Türkiye'de yapılacak
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 Kasım 2022 Salı 00:03:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 00:03:00

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol" belgeseli tanıtıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine Giden Yol" belgeselinin lansmanı başkent Lefkoşa'da yapıldı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile BAU Medeniyet Araştırmaları Merkezi ortaklığında çekilen ve yönetmenliğini Görkem Özok'un yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine Giden Yol" belgeselinin lansmanı başkent Lefkoşa'da yapıldı.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, dün İstanbul'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Egemen eşitlik temelinde KKTC'ye sonuna kadar sahip çıkmanın önemine değinen Tatar, "Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız. Kıbrıs Türkü Anavatan Türkiye'ye büyük şükran ve minnet duymaktadır." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün Anadolu'dan aldığı ilhamla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Mehmetçiğin caydırıcı bir güç olarak Ada'da varlığını sürdürmesi zaruridir." diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan YTB Başkanı Eren de dünyanın dört bir yanında faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Eren, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Kıbrıs Türkü'nün sıkıntılarını dünyaya duyurmak için üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Karadeniz ise Kıbrıs'ın stratejik konumuna işaret ederek Kıbrıs sorununun dünyaya doğru anlatılması adına bu belgeseli hazırladıklarını dile getirdi.

Etiketler : kıbrıs Lefkoşa Anavatan Türkiye
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Düet isteği

Düet isteği
Hayranına kaba davrandı

Hayranına kaba davrandı
‘Adını bile anmak istemiyorum'

‘Adını bile anmak istemiyorum'
Ailecek alışveriş

Ailecek alışveriş
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Üç ülkede 'Evet' diyecek!

Üç ülkede 'Evet' diyecek!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX