VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya Başbakanı, Zelenskiy'i Roma'ya davet etti
Hazine'ye ait 2/B ve tarım arazileri için başvuru süresi sona eriyor
Görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti
ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti
Almanya'nın 2022'de silah ihracatı Rusya-Ukrayna savaşıyla 8 milyar avroyu aştı
Çevre dostu tarım ve orman araçlarının kullanımı yaygınlaşacak
27 Aralık 2022 Salı 21:47:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 22:34:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "yerel seçim" değerlendirmesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin demokratik olgunluk, sükunet ve demokrasi şöleni içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar, göreve gelen tüm belediye başkanlarını tebrik ederek halkın hak ettiği çağdaş yerel hizmetleri alması ve belediyelerin sorunlara kapsayıcı çözümler bulunması için Anayasa'nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde elinden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğunu vurguladı.

Tatar, seçimlerin büyük bir "demokrasi şöleni" içinde geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimin, Kıbrıs Türkü'ne yakışır biçimde, demokratik olgunluk ve sükunet içinde gerçekleşmesi memnuniyet verici. Başkanlarımızın, görev süreleri boyunca kentsel ihtiyacın karşılanması, çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi noktasında büyük bir sorumlulukla çalışacağını umut ediyorum."

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanlığı Tatar
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
2023'ten sağlık diledi

2023'ten sağlık diledi
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Mavi boncuk kötü haberi duyurdu

Mavi boncuk kötü haberi duyurdu
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
‘Kaçak' düeti

‘Kaçak' düeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX