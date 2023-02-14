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14 Şubat 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 17:20:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar için 82 tır yardım gönderdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, depremzedeler için KKTC'den Türkiye'ye 82 tır yardım gönderildiğini ve 13 milyon TL'lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Feyzioğlu, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Tek millet olduğumuzu güçlü şekilde hissettik." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nu ziyaret eden, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Feyzioğlu, KKTC'den yardımların gönderilmeye devam ettiğini, insanların evlerindeki sobaları dahi paketleyip tırlara verdiğini kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu KKTC'den 100'ün üzerindeki arama kurtarma gönüllüsünün ve yaklaşık 50 sağlık görevlisinin Türkiye'de çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Etiketler : kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti depremzede yardım deprem

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