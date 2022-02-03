VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti
ABD Başkanı Biden: DEAŞ elebaşı Suriye'de öldürüldü
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
"Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesi...
Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta yapılacak
Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı
Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Şubat Cuma saat 20.00'de 24'te
"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"
Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı yaşadıklarını anlattı
Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ek gözaltı süresi talep edildi
TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı!
Rusya: S-400'ler Belarus'a ulaştı
"Başkan Erdoğan başarırsa gücü daha da artacak"
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Bakan Koca'dan yeni “Molnupiravir” açıklaması
MSB duyurdu: 43 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişme
69 yaşında okuma yazma öğrendi
Kumbaralar çocukları ısıtacak
Sevgililer Günü'ne orkide hazırlığı
03 Şubat 2022 Perşembe 21:37:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 21:37:00

Kuzey İrlanda Başbakanı Paul Givan istifa etti

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin Başbakanı Paul Givan istifa etti. İstifa, Kuzey İrlanda Tarım Bakanı Edwin Poots'un dün tek taraflı olarak Brexit gümrük kontrollerinin durdurulması talimatı vermesinin ardından geldi.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin Başbakanı Paul Givan, Kuzey İrlanda Tarım Bakanı Edwin Poots'un dün tek taraflı olarak Brexit gümrük kontrollerinin durdurulması talimatı vermesinin ardından istifa etti.

Givan, istifa konuşmasına, Kuzey İrlanda Başbakanı olarak görev yapmasının "hayatının ayrılacağı" olduğunu söyleyerek başladı.

Kurumlarımız bir kez daha test ediliyor ve Belfast ve St. Andrew anlaşmalarının yarattığı hassas denge, Birleşik Krallık hükümeti ile Avrupa Birliği arasında yapılan ve Kuzey İrlanda Protokolü'nü oluşturan anlaşmadan etkilendi. Rıza ilkesi, Belfast Anlaşması'nın temel taşıdır ve toplumun tüm kesimlerinin yakında, ne yazık ki bizi bu noktaya getiren sorunlara bir çözüm yoluyla, tam olarak işleyen bir yönetimin restorasyonuna rıza gösterebilmeleri en içten arzumdur.

Kuzey İrlanda Tarım Bakanı Poots, dün Birleşik Krallık'ın geri kalanından gelen mallar üzerinde Brexit Anlaşması gereği yapılması gereken gümrük kontrollerinin gece yarısından itibaren durdurulması talimatını vermişti.

Etiketler : kuzey irlanda kuzey irlanda başbakanı istifa
Yarışmayı kazanan düeti kapacak

Yarışmayı kazanan düeti kapacak
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil
Babalık özlemi

Babalık özlemi
Tehdit altındayım

Tehdit altındayım
Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir

Şiddet olmayacaksa rap düeti olabilir
Hülya'dan dans şov

Hülya'dan dans şov
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
2 günde 2 ödül

2 günde 2 ödül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER