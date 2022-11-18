Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı

Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı

İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.

