VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Erzurum'un ilçelerinde 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü
KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni tamamladı
Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Teröre güdümlü mühimmat
Çin Devlet Başkanı Şi'nin diplomasi maratonu
ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi
Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü
Başkan Erdoğan, Katar'a gitti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek
Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı
TBMM'de bu hafta
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İran İnsan Hakları Örgütü: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 378'e yükseldi
'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı
Tedarik zincirinde çocuk işçiliğini en çok gelişmiş ülkeler kullanıyor
"Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler"
"Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye ulaştı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı
Harekat emrini böyle verdi
20 Kasım 2022 Pazar 12:42:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 12:42:00

Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuveyt, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarıyla Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 4 ay uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, anlaşmanın dünyadaki gıda sıkıntısının hafifletilmesine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye ve BM'nin bu konuda harcadığı çabalardan övgüyle söz edilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna tarafından uluslararası toplumun çağrılarına verilen olumlu yanıt takdir edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

Etiketler : kuveyt türkiye tahıl koridoru anlaşması
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
Hülya korumacı bir anne

Hülya korumacı bir anne
‘Gülben'li açılış

‘Gülben'li açılış
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Evlilik ve kızları sakinleştirdi

Evlilik ve kızları sakinleştirdi
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Sahneden albüme

Sahneden albüme
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX