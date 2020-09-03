Kuveyt'ten BAE-İsrail anlaşmasına tepki! İzin vermeyeceğiz

Kuveyt'den BAE-İsrail anlaşmasına rest: İsrail'in hava sahamızda uçmasına izin vermeyeceğiz
Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına Kuveyt tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceğine dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına Kuveyt resti çekti. Kuveyt basınının haberine göre, Kuveyt yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne İsrail’den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Resmi hükümet kaynakları Al-Qabas’a gazetesine verdiği demeçte "İsrail uçaklarının Kuveyt hava sahasını geçerek BAE'ye ulaşmasına izin verme olasılığı hakkında söylentiler tamamen yanlış" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DEN KALKAN İLK TİCARİ UÇUŞ SUUDİ ARABİSTAN'DAN GEÇMİŞTİ
Pazartesi günü İsrail'den Abu Dabi'ye giden ve İsrail ve Amerikan heyetini taşıyan ilk ticari uçuş, Suudi Arabistan hava sahasından geçti. Heyet, son normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'nin başkentine gitmişti. Bu durum, diğer Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ı takip edeceği ve BAE'den "tüm ülkelere" uçuşlara izin vereceği yönündeki spekülasyonlara neden olmuştu.
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