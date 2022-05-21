Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
Kaynak: AA
Kuveyt medyasında yer alan habere göre güvenlik güçleri ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladı.
Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.
Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri bilgisi verildi.
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