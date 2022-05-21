VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'yi hortum vurdu: Acil durum ilan edildi
Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
Başkan Erdoğan: Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok
TTB'den 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması
Bakan Soylu: Dünya'nın en güvenli pasaportunu yapıyoruz
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Rusya, Biden'ın ülkeye girişini yasakladı
Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
'FETÖ'nün yeniden yapılanması'nda 24 zanlının 15'i tutuklandı
TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
"Rusya, Moldova'ya güvenlik tehdidi oluşturuyor"
12 terörist daha etkisiz hale getirildi
Meşhur fotoğraf NFT'ye dönüştürüldü
İsveç Başbakanından 'YPG/PKK'yla ilişkileri geliştirme anlaşması'
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rusya, Finlandiya'ya gazı kesti
İsrail ordusu dur durak bilmiyor
Güngören'de İBB'ye protesto
Çalışma saatlerinden şikayetçi
Selin ‘Annesinin Kuzusu'
Cannes'da onur konuğu
21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:06:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:06:00

Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuveyt medyasında yer alan habere göre güvenlik güçleri ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladı.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri bilgisi verildi.

Etiketler : Kuveyt mazot kaçakçılığı güvenlik güçleri
Sezon finali kutlaması

Sezon finali kutlaması
‘Aşık olursam saklamam'

‘Aşık olursam saklamam'
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
Geliri Alzheimer hastalarına

Geliri Alzheimer hastalarına
Pedagog Demet'e veda zamanı

Pedagog Demet'e veda zamanı
Bir Demet gördüm sanki!

Bir Demet gördüm sanki!
Sporcu Hande

Sporcu Hande
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX