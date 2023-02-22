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22 Şubat 2023 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 18:16:00

Kuveyt Kızılayı, depremlerden etkilenenlere 12 tır yardım gönderdi

Kaynak: AA

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Kuveyt Kızılayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım ve tıbbi malzemeleri taşıyan 12 tırı bugün Türkiye ve Suriye'nin kuzeyine gönderdiğini duyurdu.

Kuveyt Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerden etkilenenlere yardım ve tıbbi malzemeleri taşıyan 12 tır, bugün Türkiye ve Suriye'nin kuzeyine gönderildi.

Kuveyt Kızılayı Genel Sekreteri Meha el-Berces de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, battaniye, çadır, elektrikli aletler ve prefabrik evlerden oluşan yardım konvoyunun, Kuveyt hükümetinin ve halkının, Suriye ve Türk halkına yaptığı yardımların bir parçası olduğunu kaydetti.

Kuveyt'in yaptığı yardımın, Kuveyt'in Türk ve Suriye halklarının yanında yer aldığının, onların acılarını hissettiğinin ve kardeşlerine yardım eli uzatmaktan bir gün geri kalmayacağının göstergesi olduğunu dile getiren Berces, yardımların dağıtımının Kuveyt Kızılayı gönüllülerinin gözetiminde Türk Kızılay ile işbirliği içinde gerçekleşeceğini aktardı.

Kuveyt hükümeti, depremzedelere destek için Türkiye'ye 15 milyon, Suriye'ye de 15 milyon olmak üzere toplam 30 milyon dolar yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı'nın Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında da 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

Bunların yanı sıra Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Mey el-Bağli de Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını ifade etmek üzere 40 ton insani yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçakla 14 Şubat'ta Gaziantep'i ziyaret etmişti.

Oluşturulan hava köprüsü kapsamında ise 16 Şubat itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda taşıyan 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştı.

Etiketler : Kuveyt Kızılayı depremzede tıbbi malzeme

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