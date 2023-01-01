VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
"2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık"
TBMM Başkanı Şentop: Dünya büyük bir dönüşümün içinden geçiyor
Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı
01 Ocak 2023 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:40:00

Kuveyt ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü uzaya fırlatacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuveyt, ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlatacağını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, "Kuveyt Sat-1" adı verilen uydu fırlatıldıktan yaklaşık 4 saat 2 dakika sonra görevini yerine getirmeden önce yer istasyonuna ilk sinyali gönderecek.

İlk uydu projesinin direktörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dünyanın etrafında döneceğini ve uzman ekip tarafından analiz edilmek üzere görüntüleri gönderen yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduğunu belirtti.

Kenderi, uydudan gönderilen görüntüler aracılığıyla deniz bilimcilerin, deniz keşfi, renk değişikliği, kızıl gelgit, petrol kirliliği ve etkilerini araştıracağını, mimarların ise kentsel durumu tartışacağını ifade etti.

Direktör Kenderi, "Projenin maliyeti 316 bin Kuveyt dinarını (1 milyon dolardan fazla) buldu. Çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan yaklaşık 67 kişi (yüzde 67 kadın, yüzde 33 erkek) projede çalıştı." dedi.

Etiketler : kuveyt uydu uzay
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Ara vermek yok

Ara vermek yok
Kiltli Ersin!

Kiltli Ersin!
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
Yeni yıl buluşması

Yeni yıl buluşması
Ajanlık dersleri aldı

Ajanlık dersleri aldı
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX