Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

29 Eylül 2020 Salı 15:54:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 17:01:00
Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.
Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.
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