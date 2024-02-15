VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den DEAŞ vurgusu: Uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor
Husiler bir İngiliz gemisini daha vurduklarını duyurdu
Venezuela'daki BM İnsan Hakları Ofisinin faaliyetleri askıya alındı
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de!
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz"
Kuveyt Emiri Meclisi feshetti
15 Şubat 2024 Perşembe 23:33:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 23:33:00

Kuveyt Emiri Meclisi feshetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Meclisi feshetti.

Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclisin feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.

Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Etiketler : Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir Meclis feshi
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX