Kuveyt 'asrın felaketinde' yardımlarıyla Türkiye'nin yanında oldu

Kuveyt yönetimi ve halkı, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren depremzedelerden yardımlarını esirgemedi.

Deprem felaketinin ardından destek için hızlı davranan Kuveyt, devlet, sivil toplum kuruluşları (STK), hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşları aracılığıyla insani yardım faaliyetleri yürüttü.

HAVA KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU



Depremin gerçekleştiği gün Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, arama-kurtarma ekibi, tıbbi ekip, sağlık malzemesi ve diğer afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde nakli için Türkiye ile Kuveyt arasında iki askeri kargo uçağının görev yapacağı hava köprüsü oluşturuldu.

Kuveyt İtfaiyesi öncülüğünde 46 kişilik arama-kurtarma ekibi ve acil sağlık ekibi, 6 arama-kurtarma aracıyla 7 Şubat'ta Gaziantep'e ulaştı.

Emir Şeyh Nevvaf ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla Kuveyt hükümeti, 9 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedelere 15 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

KUVEYTLİ BAKAN 40 TON YARDIM MALZEMESİYLE GAZİANTEP'E GELDİ



Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplandı.

Yardımların Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için eşit olarak paylaştırılacağı aktarıldı.

Bunların yanı sıra Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Mey el-Bağli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını ifade etmek üzere 40 ton insani yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçakla 14 Şubat'ta Gaziantep'i ziyaret etti.

STK VE HAYIR KURUMLARI DÜZEYİNDE YARDIM FAALİYETLERİ



Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı onayıyla 30 hayır kuruluşu ve STK'nın depremzedeler için insani yardım kampanyası yapacağı bildirildi.

Oluşturulan hava köprüsü kapsamında 16 Şubat itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda taşıyan 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kuveyt Kızılayı, 7 Şubat-7 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayacak bir bağış kampanyası başlatırken Katar ve Türk Kızılayları ile 1 milyon dolar yardım malzemesi taahhüdü anlaşması yaptı.

Kuveytli çok sayıda yardım kuruluşu da ayni ve nakdi yardım kampanyaları başlattı, bazıları da afet bölgelerinde yemek dağıtımı, tedavi ve bakım faaliyetlerine katıldı. Kuveytli yardım kuruluşlarınca toplanan nakdi ve ayni yardımların toplam tutarı net olarak bilinemezken her alanda yoğun bir yardım seferberliği yürütüldü.

Kuveyt'in özel sektörü de depremzedelerden yardımlarını esirgemedi. Ülkenin önde gelen firmaları, toplamda 30 milyon dolardan fazla bağış taahhütlerinde bulundu.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören ayni yardım kampanyasında şimdiye kadar çeşitli kalemlerde yüzlerce ton yardım malzemesi toplandı.

Toplanan malzemelerin THY uçaklarıyla sevkiyatına 11 Şubat tarihli uçuşlarla başlandı. Biri kargo, 5'i tarifeli yolcu uçuşuyla olmak üzere toplam 65 ton yardım malzemesi getirildi. Kalan yardımların da çeşitli zaman aralıklarıyla gönderileceği açıklandı.